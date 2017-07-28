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كوريا الشمالية تؤكد نجاحها باطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
[29/يوليو/2017]
بيونغ ينغ – سبأ:

أعلنت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن إطلاق ناجح ثان لصاروخ بالستي عابر للقارات “هوانسونغ 14”.

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أمر بإطلاق الصاروخ وتابع العملية شخصيا من مركز قيادة.

ووفقا لمعلومات الوكالة، فان الصاروخ قطع مسافة 998 كم، واستمر التحليق 47 دقيقة و12 ثانية، وبلغ ارتفاعه 3 آلاف و724.9 مترا.

وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق الصاروخ لم يشكل خطرا على الدول المجاورة.

وذكرت الوكالة أن التجربة جاءت بأمر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي نقلت عنه قوله إن برنامج أسلحة البلاد من الأصول التي لا تقدر بثمن ولا يمكن التراجع عنها أو استبدالها.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن التجارب الصاروخية أثبتت أن صواريخ كوريا الشمالية قادرة على إصابة أراضي الولايات المتحدة، مضيفا أن الصاروخ يهدف إلى توجيه “تحذير شديد” للولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية قد اطلقت بصورة مفاجئة صاروخا يعتقد بانه صاروخ بالستي نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية مساء امس.

ويعتبر اطلاق الصاروخ من إقليم جاكانغ شمال كوريا الشمالية الاول من نوعه كما أن اطلاق الصاروخ في وقت متأخر من الليل يعتبر أمرا نادرا جدا، ما يمكن أن يكون إشارة من كوريا الشمالية إلى إظهار قدرتها على اطلاق صاروخ في الوقت والمكان الذي تريد.

وكان من المتوقع اطلاق كوريا الشمالية صاروخا يوم 27 من الشهر الذي يصادف احتفال كوريا الشمالية بيوم النصر في الحرب الكورية وتم فيه التوقيع على اتفاقية الهدنة العسكرية، غير انها اطلقته بعد يوم واحد من ذلك التاريخ.

سبأ
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