Destruction d'un char appartenant aux mercenaires de l'agressions saoudienne au Nord de désert de Midi [29/يوليو/2017]

MIDI, 29 Juillet (SABA)-L'armée et les forces populaires ont détruit un char appartenant aux mercenaires de l'agression saoudienne au Nord de désert de Midi.



Une source militaire a ajouté à SABA, que le char a été ciblé par un missile guidé, indiquant que l'aviation de la Coalition de l'agression saoudienne a lancé sept raids contre les deux districts d'Haradh et de Midi au cours de derniers heures.



AM



SABA