الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على معسكر ومواقع سعودية بجيزان [28/يوليو/2017] جيزان - سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية نوعية أدت إلى السيطرة على معسكر ومواقع سعودية في جيزان.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلال العملية من السيطرة على معسكر الجابري ومواقع الفريضة وملحمة والغاوية.



وأشار المصدر إلى أن العملية التي استمرت من الصباح حتى المساء سبقها قصف صاروخي ومدفعي مكثف.. مؤكدا مصرع وجرح العشرات من العسكريين السعوديين خلال العملية وتدمير عدد من آليات العدو.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن عشرات الغارات بمشاركة قصف مكثف من الأباتشي لإعاقة العملية.

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