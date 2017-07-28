السلطة المحلية بتعز تدين تعنت الجماعات المسلحة بخصوص فتح منفذ صالة الإنساني [28/يوليو/2017] تعز - سبأ:

أدانت السلطة المحلية بمحافظة تعز، تعنت الجماعات المسلحة المتناحرة داخل مدينة تعز، ورفضها القاطع التعامل مع التوجه الإنساني للسلطة المحلية بخصوص فتح منفذ صالة.



وأكدت السلطة المحلية في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رفض الجماعات المسلحة بالمدينة التعاطي الإيجابي مع خطوات فتح منفذ صالة الإنساني يكشف بجلاء النوايا السيئة لتلك الجماعات المتطرفة تجاه تفاقم الوضع الإنساني لسكان المدينة وارتهانها للخارج والمتاجرة بمعاناة المواطنين.



وأشار البيان إلى أن الهدف من فتح منفذ صالة الإنساني هو رفع المعاناة عن كاهل المواطنين المعيشية والاجتماعية جراء استمرار العدوان والحصار.



وأكد البيان أن السلطة المحلية ستواصل مساعيها الإنسانية لخدمة أبناء المحافظة حتى تحقيق تطلعاتهم.

سبأ