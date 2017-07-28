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آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 09:07:49م
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كوريا الجنوبية واليابان : كوريا الشمالية اطلقت صاروخاً بالستياً جديداً
[28/يوليو/2017] بيونغ يانغ – سبأ :
أعلنت كل من كوريا الجنوبية واليابان عن إطلاق كوريا الشمالية اليوم الجمعة صاروخاً بالستياً جديداً .

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله ان ما "يبدو انه صاروخ بالستي اطلق من كوريا الشمالية مساء الجمعة".

واضافت ان رئيس كوريا الجنوبية دعا بدوره لاجتماع عاجل لفريقه للامن القومي عقب نبأ اطلاق الصاروخ .

من جهته اكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "انه تلقى معلومات اولية بشأن اطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي جديد".

وقال آبي ان "من الممكن ان يكون سقط في منطقتنا الاقتصادية" معلناً عن اجتماع لمجلس الامن القومي.

ويأتي اطلاق هذا الصاروخ بعد شهر من اول اختبار ناجح لبيونغ يانغ لصاروخ عابر للقارات يمكنه ان يطال منطقة الاسكا.


سبأ
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