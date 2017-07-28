رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاسترالي ريتشياردو يسجل أسرع زمن في جولتي التجارب الحرة لسباق المجر للسيارات بودابست – سبأ :

سجل السائق الاسترالي دانييل ريتشياردو المنافس على لقب (فورمولا 1) أسرع زمن اليوم الجمعة في جولتي التجارب الحرة لسباق جائزة المجر الكبرى للسيارات .



ويحتل ريتشياردو المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة العالم بفارق 60 نقطة خلف المتصدر سيباستيان فيتل سائق فيراري مع وصول البطولة الى منتصف المشوار.



وسجل السائق المولود في بيرث أفضل زمن بلغ دقيقة واحدة و18.455 ثانية في الفترة الثانية.



وكسر بهذا نظرياً الرقم القياسي لأسرع لفة في سباق المجر والمسجل باسم مايكل شوماخر مع فيراري في 2004م والبالغ دقيقة واحدة و19.071 ثانية.



وحل فيتل ثانياً بفارق 0.183 ثانية عن المتصدر بعد بداية بطيئة، فيما جاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي يتأخر بنقطة عن السائق الألماني في الترتيب العام ويسعى للقبه السادس في المجر وهو رقم قياسي في المركزين الثالث والخامس على الترتيب في الفترتين.



وحل كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الرابع في الفترة الثانية بعد أن جاء ثانياً في الفترة الصباحية.



وكان فيتل أبطأ بأكثر من ثانية من ريتشياردو في المركز السادس في الصباح على حلبة هنجارورينج خارج بودابست.

سبأ [28/يوليو/2017]سبأ