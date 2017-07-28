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آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 06:52:32م
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  عربي ودولي
اليابان تسجل زلزالاً بقوة 5 درجات شمال شرق العاصمة طوكيو ولا خسائر
[28/يوليو/2017]
طوكيو – سبأ :
 سجلت وكالة الارصاد الجوية اليابانية اليوم الجمعة زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل محافظة ايباراكي المطلة على المحيط الهادئ شمال شرق العاصمة طوكيو، إلا إنه لم تصدر تحذيرات عن وقوع تسونامي.

وحددت الوكالة الزلزال والذي وقع الساعة 4:16 بعد الظهر بالتوقيت المحلي عند ملتقى خط العرض 36.3 درجة شمالاً وخط الطول 141.9 درجة شرقاً وعلى "عمق ضحل للغاية".

واشارت الى انه لم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار بالمباني أو ممتلكات نتيجة للزلزال .

كما لم ترد أنباء عن اختلالات في أي نوع من محطات الطاقة النووية فى البلاد بما في ذلك في منشأة دايتشي التي تضررت من قبل في محافظة فوكوشيما .

سبأ
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