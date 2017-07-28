عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الدفاع الافغانية تعلن مقتل 51 مسلحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية كابول – سبأ :

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية اليوم الجمعة عن مقتل ما يقرب من 51 مسلحاً واصابة 46 آخرين في سلسلة عمليات عسكرية نفذتها القوات الأفغانية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) إن" ما يقرب من 26 عملية تطهير وعملية عسكرية من بينها 10 عمليات خاصة بدأت وتم قصف العديد من مخابئ الأعداء خلال الساعات الـ 24 الماضية" .



واكد بيان الدفاع الافغانية إن أحد قادة طالبان المحليين المعروف باسم قارى أسد الله كان من بين القتلى .



واوضح البيان ان الغارات تمت في 16 مقاطعة من اجمالي 34 مقاطعة في البلاد، بمشاركة القوات الجوية الافغانية والتي "نفذت 110 طلعة جوية من بينها العدد من طلعات المساندة ووجهت ضربات جوية إلى مخبأين للمتمردين خلال الغارات" .

سبأ [28/يوليو/2017]سبأ