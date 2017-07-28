مستشفى الوحدة بمناخة يقدم خدمات لأكثر من 31 ألف في النصف الأول صنعاء - سبأ:

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بمستشفى الوحدة بمناخة خلال النصف الأول من العام الجاري 31 ألف و467 مستفيد.



وأوضح تقرير صادر عن مكتب الصحة بالمحافظة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تسعة آلاف و687 شخص إستفادوا من أقسام الرعاية الصحية الأولية وسبعة آلاف و405 من الأقسام التشخيصية و10 آلاف و641 من العيادات الخارجية، وألفين و32 من الطوارئ و820 من قسمي المجارحة والعمليات وبقية المستفيدين من الأقسام الصحية الأخرى.



وثمن مدير المستشفى الدكتور علي رويحة جهود الكادر الطبي وحرصه على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية رغم الظروف الصعبة التي فرضها إستمرار العدوان.

سبأ [28/يوليو/2017]سبأ