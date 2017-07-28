محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على موقع عسكري سعودي بنجران نجران - سبأ:

تمكنت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم من السيطرة على موقع عسكري سعودي غرب موقع الفواز بقطاع نجران.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية اقتحمت موقع عسكري للعدو السعودي غرب موقع الفواز وسيطرت عليه .



وأشار المصدر إلى أنه تم خلال العملية مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين بالإضافة إلى تكبد العدو خسائر مادية كبيرة.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة رشاحة وغارة على موقع الشرفة وغارة أخرى بإتجاه موقع الفواز في ظل تحليق مستمر على المنطقة .

سبأ [28/يوليو/2017]سبأ