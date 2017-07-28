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آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 06:48:51م
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الذهب يستقر بعد تراجعه من أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة بعد تراجعه من أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
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  اقتصاد
الذهب يستقر بعد تراجعه من أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع
[28/يوليو/2017]
بنجالورو - سبأ :
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة بعد تراجعه من أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1259.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.56 بتوقيت جرينتش.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب 0.1 بالمائة إلى 1258.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 بالمائة إلى 16.54 دولار للأوقية،وارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 924.25 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 871.25 دولار للأوقية.

سبأ
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