رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بورشه الألمانية لصناعة السيارات تقرر الانسحاب من سباق (لومان 24 ساعة للتحمل) فرانكفورت – سبأ :

قررت شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات اليوم الجمعة الانسحاب من سباق (لومان 24 ساعة للتحمل) في فرنسا المقرر نهاية الموسم الحالي بهدف المنافسة في بطولة العالم للسيارات الكهربائية (فورمولا إي) في 2019م.



وقال مسئول التطوير في الشركة مايكل شتاينر في بيان نقلته وكالة انباء رويترز ان "دخول بطولة العالم للسيارات الكهربائية وتحقيق النجاح في هذه الفئة هي النتيجة المنطقية لخطتنا في هذا المجال".



واشارت الوكالة الى ان إعلان بورشه كان متوقعاً إلى حد كبير بعد إعلان مرسيدس يوم الاثنين الماضي الانسحاب من بطولة ألمانيا للسيارات السياحية وانضمامها إلى (فورمولا إي).



وفاز فريق بورشه بسباق لومان 24 ساعة في السنوات الثلاث الأخيرة وفازت الشركة الالمانية ببطولة العالم للقدرة والتحمل في عامي 2015 و2016م.



وسبق وأعلنت شركة أودي المنتمية لمجموعة فولكسفاجن مثل بورشه انضامها لـ (فورمولا إي) والانسحاب من سباق لومان 24 ساعة في أكتوبر الماضي.



ولم يصدر أي تعليق من منظمي بطولة العالم لسباقات التحمل التي ينتمي إليها سباق لومان لكن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود عبر عن مشاعر متباينة.



وقال "أنا سعيد بانضمام بورشه لبطولة العالم للسيارات الكهربائية لكن يؤسفني قرارها بالانسحاب من بطولة العالم لسباقات التحمل".

سبأ [28/يوليو/2017]سبأ