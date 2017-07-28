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آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 06:48:51م
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المحكمة العليا في باكستان تسقط اهلية رئيس الوزراء نواز شريف بسبب تهم الفساد
[28/يوليو/2017]
إسلام أباد – سبأ :
 أسقطت المحكمة العليا في باكستان اليوم الجمعة أهلية رئيس الوزراء نواز شريف بسبب اتهامات بالفساد، فيما اعلن الاخير استقالته اثر قرار المحكمة .

وذكرت وسائل الاعلام ان الحكم ضد شريف صدر وسط حالة من إجراءات الأمن المشددة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث نشرت السلطات عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة.

واوضحت ان المحكمة اصدرت الحكم بإجماع اعضاء هيئتها المؤلف من خمسة قضاة وذلك بعدما كانت قد أمرت جهاز مكافحة الفساد بتسجيل قضية رسمياً ضد شريف .

واضافت ان المحكمة اوصت بمقاضاة عدة أشخاص، بينهم شريف وابنته مريم وزوجها صافدار ووزير المالية إسحق دار وغيرهم.

واشارت الى ان تحقيقاً اجري حول ثروة عائلة شريف بعد صدور (وثائق بنما) العام 2015م والتي ربطت أبناء رئيس الوزراء بشركات مُسجّلة خارج باكستان.

من جانبه قال متحدث باسم مكتب شريف في بيان انه "بعد الحكم، استقال نواز شريف من مهامه كرئيس للوزراء".

سبأ
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