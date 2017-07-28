ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 06:48:51م
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو السعودي خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة لحرمان الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إجراءات عسكرية مشددة حولت بموجبها وسط مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية للتضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من الصلاة داخل المسجد.
الذهب يستقر بعد تراجعه من أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة بعد تراجعه من أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .
آخر الأخبار:
استقرار معدل التضخم في ألمانيا خلال يوليو
إستشهاد طفل بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بصعدة
وزارة الدفاع الافغانية تعلن مقتل 51 مسلحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
مستشفى الوحدة بمناخة يقدم خدمات لأكثر من 31 ألف في النصف الأول
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع عسكرية في الفريضة بجيزان
[28/يوليو/2017]
جيزان - سبأ:
 تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على مواقع عسكرية في الفريضة بقطاع جيزان .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على مواقع عسكرية في الفريضة كان العدو السعودي تسلل إليها مجدداً ضمن مرحلة الإستنزاف المستمر والكمائن المحكمة التي ينصبها المرابطين لقوات العدو السعودي في جبهة جيزان.

وأكد المصدر أنه تم إحراق مخازن أسلحة للجيش السعودي في الفريضة .. لافتا إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا على أجزاء كبيرة من مواقع الملحمة بجيزان.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إستشهاد طفل بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بصعدة
مستشفى الوحدة بمناخة يقدم خدمات لأكثر من 31 ألف في النصف الأول
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على موقع عسكري سعودي بنجران
التعليم الفني تدشن غدا الإمتحانات النظرية للمعاهد التقنية والمهنية
أبناء مديرية العدين يؤكدون الإستمرار في رفد الجبهات
أكثر من 29 ألف مستفيدا من خدمات مستشفى عومرة بأرحب خلال النصف الأول
إختتام دورة لجمع وتحديث البيانات الإجتماعية بمديرية الرضمة بإب
إجراء 250 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء بأمانة العاصمة
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظة صنعاء
ورشة تعريفية حول التوعية بالكوليرا بمحافظة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظة صنعاء
[28/يوليو/2017]
طيران يشن غارتين على مديرية المسراخ بتعز
[28/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء
[28/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والبنية التحتية
[28/يوليو/2017]
أبناء يريم والسدة والنادرة والقفر والرضمة يعلنون جهوزيتهم في مواجهة العدوان
[27/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by