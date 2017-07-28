[28/يوليو/2017]
جيزان - سبأ:
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على مواقع عسكرية في الفريضة بقطاع جيزان .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على مواقع عسكرية في الفريضة كان العدو السعودي تسلل إليها مجدداً ضمن مرحلة الإستنزاف المستمر والكمائن المحكمة التي ينصبها المرابطين لقوات العدو السعودي في جبهة جيزان.
وأكد المصدر أنه تم إحراق مخازن أسلحة للجيش السعودي في الفريضة .. لافتا إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا على أجزاء كبيرة من مواقع الملحمة بجيزان.
سبأ