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آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 06:48:51م
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روسيا تصف العقوبات الأمريكية ضدها بالابتزاز بهدف تقييد التعاون التجاري
[28/يوليو/2017]
موسكو – سبأ :
أكدت روسيا عدم شرعية العقوبات الأمريكية ضدها ووصفتها بأنها عملية ابتزاز يرمي لتقييد التعاون التجاري .

وطالبت وزارة الخارجية الروسية في بيان اصدرته اليوم الجمعة الجانب الأمريكي بتقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين على الأراضي الروسية إلى 455 شخصاً، بحيث يصبح مماثلاً لعدد الدبلوماسيين الروس العاملين على الأراضي الأمريكية.

وأوضحت الوزارة في البيان أن عملية تقليص الدبلوماسيين يجب أن تنتهي بحلول الاول من سبتمبر المقبل وستطال الموظفين الدبلوماسيين والفنيين العاملين في السفارة الأمريكية في موسكو والقنصليات العامة في سان بطرسبورغ ويكاتيرينبورغ وفلاديفوستوك.

وحذرت الخارجية الروسية من أنه في حال أقدم الجانب الأمريكي مجدداً على طرد دبلوماسيين روس من أراضيه فانه سيتم الرد على هذه الخطوات الأحادية بالمثل.

إضافة إلى ذلك، قررت روسيا منع السفارة الأمريكية اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، من استخدام المستودعات التابعة لها في العاصمة الروسية إضافة إلى المنزل الصيفي (الريفي) التابع للدبلوماسيين الأمريكيين في غابة بجنوب غرب موسكو.

وشددت الوزارة في بيانها على القول: "نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات أخرى قد تطال المصالح الأمريكية، وذلك انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل".

وبينت ان هذه الإجراءات تمثل رداً بالمثل على حزمة العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما خلال آخر أيامها في السلطة في ديسمبر الماضي.

واشارت الى ان روسيا امتنعت آنذاك من الرد على العقوبات الأمريكية، انطلاقاً من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده للعمل على تحسين العلاقات مع موسكو.

سبأ
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