محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التعليم الفني تدشن غدا الإمتحانات النظرية للمعاهد التقنية والمهنية صنعاء - سبأ:

تدشن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني غدا السبت بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية، الإمتحانات النظرية لطلاب المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 2016 ـ 2017.



وأوضح نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور خالد الحوالي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إستكمال كافة الترتيبات الخاصة بتنفيذ الإمتحانات، بما يكفل إنجاح سير العملية الإمتحانية.



وبين أن إجمالي عدد المتقدمين للإختبارات النظرية التي ستشمل 73 تخصصا مهنيا وتقنيا، 6 آلاف و112 طالبا وطالبة، موزعين على 19 مركزا إمتحانيا في 13 محافظة .. مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة ومكاتبها بالمحافظات والسلطات المحلية لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الإمتحانات التكميلية.



وأشار الدكتور الحوالي إلى أن الإمتحانات النظرية تأتي عقب إنهاء ستة آلاف و372 طالبا وطالبة الإمتحانات العملية التي انطلقت في 8 يوليو الجاري بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات واستمرت ثلاثة أسابيع .. مثمنا كافة الجهود التي ساهمت في إنجاح الإمتحانات العملية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.

سبأ [28/يوليو/2017]سبأ