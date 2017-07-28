عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة القدس المحتلة – سبأ :

أستشهد شاب فلسطيني بعد ظهر اليوم الجمعة في جريمة إعدام ميدانية جديدة نفذها جنود الاحتلال الصهيوني على احدى الحواجز جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة .



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان جنود الاحتلال اعدموا الشاب عبدالله علي محمود طقاطقة (23 عاما) على حاجز (عصيون) الاستيطاني جنوب بيت لحم.



اضافت الوكالة نقلاً عن مصادر طبية ان جيش الاحتلال برر جريمته بادعائه بأنه "تم تحييد" الشاب طقاطقة بإطلاق النار عليه بعد محاولته تنفيذ عملية طعن في المنطقة.



واشارت المصادر الى ان جنود الاحتلال وضعوا جثمان الشهيد عبدالله طقاطقة من قرية مراح معلا جنوب بيت لحم في كيس أسود ونقلوه إلى جهة مجهولة.

سبأ [28/يوليو/2017]سبأ