محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء مديرية العدين يؤكدون الإستمرار في رفد الجبهات إب - سبأ:

أكد أبناء مديرية العدين بمحافظة إب وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان وإستمرارهم في رفد الجبهات بالرجال والمال.



وأشار المشاركون في اللقاء الذي تخلله عرض رمزي لرفد الجبهات، بحضور وكيلا المحافظة حارث المليكي وقاسم المساوى إلى أهمية تعزيز الإصطفاف والتلاحم لإفشال مخططات العدوان.



واستنكروا الأعمال الإجرامية التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق أبناء الشعب اليمني ، وآخرها إعدام مرتزقة العدوان بحماية إماراتية عدد من الأسرى في مديرية موزع بتعز .



وأشاد أبناء العدين بالإنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة، وكذا دور القوة الصاروخية في ردع تحالف العدوان إزاء ما يرتكبه من جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية بحق اليمنيين.



وأوضح الوكيل المليكي أن هذا اللقاء يعد رسالة لتحالف العدوان ومرتزقته بإستمرار صمود اليمنيين في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .. داعيا إلى مزيد من التلاحم ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد.



حضر اللقاء مدير عام المديرية عباس فايع وأمين عام محلي المديرية عبدالواحد الشهاري.

سبأ [28/يوليو/2017]سبأ