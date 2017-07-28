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آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 05:15:42م
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  عربي ودولي
منظمة الصحة العالمية: التهاب الكبد أكبر مسببات الوفاة في العالم
[28/يوليو/2017]
جنيف – سبأ :
قالت منظمة الصحة العالمية إن مرض التهاب الكبد الوبائي يعد أكبر مسببات الوفاة في العالم.

وذكرت المنظمة في بيانات لها أن أكثر من 3 ر1 مليون شخص توفوا بسبب المرض عام 2015، وان حوالى 7ر1 مليون إصابة جديدة في نفس العام وأن ثلث مليار شخص يعاني من المرض بشكل مزمن ويحتاج لعلاج مستمر .

وأضافت المنظمة أنه في الوقت الذي اتخذت فيه العديد من الدول إجراءات للقضاء على المرض لا زالت هناك دول أخرى بحاجة لبذل المزيد من الجهد لمكافحته .

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع عن عقار جديد رخيص لعلاج المرض يخفض تكلفة علاج الشخص الواحد إلى 250 دولار.

سبأ
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