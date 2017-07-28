أكثر من 29 ألف مستفيدا من خدمات مستشفى عومرة بأرحب خلال النصف الأول صنعاء - سبأ:

استفاد 29 ألف و452 مواطنا من الخدمات الطبية بمستشفى عومرة بمديرية أرحب بصنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأوضح تقرير صادر عن مكتب الصحة بالمحافظة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المستفيدين من العيادات الخارجية تسعة آلاف و764 مستفيدا وألف و445 من قسم المجارحة وألف و414 من الطوارئ و304 مستفيدين من قسم العمليات، وعشرة آلاف و 215 مستفيدا من الأقسام التشخيصية وأربعة آلاف و118 من أقسام الرعاية الصحية الأولية وتوزع بقية المستفيدين على قسم الرقود وأقسام أخرى.



وأشاد مدير مستشفى عومرة الدكتور فهد مقحط بدور الكادر الطبي والفني بالمستشفى وتعزيز الأداء وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبأ [28/يوليو/2017]سبأ