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آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 05:15:42م
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إختتام دورة لجمع وتحديث البيانات الإجتماعية بمديرية الرضمة بإب
[28/يوليو/2017]
إب - سبأ:
 اختتمت بمحافظة إب دورة تدريبية لجمع وتحديث البيانات الإجتماعية بمديرية الرضمة، نظمتها في ثلاثة أيام مؤسسة خديجة للتنمية، بمشاركة 40 متدربا ومتدربة.

وفي الإختتام ثمن مدير عام المديرية عبداللطيف الهمداني جهود مؤسسة خديجة في تنظيم الدورة وتدريب المشاركين لجمع وتحديث البيانات الإجتماعية .

وأكد دعم السلطة المحلية لفرق تحديث البيانات والدراسة الإجتماعية وبما يسهم في إيجاد قاعدة بيانات تلبي إحتياجات المجتمع المستهدف وخاصة النازحين والمعاقين .

فيما أشادت مديرة مشروع الدعم الغذائي للنازحين والمتضررين بمديرية الرضمة أروى المرامي بجهود فريق التدريب في إعداد الدراسة الميدانية وكذا جهود الإستشاري الإجتماعي .. مستعرضة خطة جمع البيانات التي تتضمن أخذ آراء ومقترحات المستهدفين حول نوعية الخدمات التي يمكن أن تقدم لهم مستقبلا وطرق استقبال الشكاوي وغيرها.

بدوره استعرض الإستشاري الإجتماعي ومدرب الفريق نضال العامري هدف الدراسة والعينات والإستمارات التي سيتم استخدامها مع دليل النزول الميداني الذي يستمر عشرة أيام بدءً من يوم غد لجمع البيانات وتحليلها.

حضر الإختتام أمين عام محلي مديرية الرضمة محمد المغني ومدير الإدارة التعليمية أحمد العليلي ومسئول الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمديرية عبد الحافظ السراجي.

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