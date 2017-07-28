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آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 05:15:42م
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النفط ينخفض لكنه يظل قرب أعلى مستوى في 8 أسابيع
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  اقتصاد
النفط ينخفض لكنه يظل قرب أعلى مستوى في 8 أسابيع
[28/يوليو/2017]
سول – سبأ :
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تظل قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية وجهود أوبك الرامية لخفض الإنتاج.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثمانية سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 51.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.51 بتوقيت جرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عشرة سنتات أو 0.2 بالمائة إلى 48.94 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة ارتفع الخامان إلى أعلى مستوياتهما منذ 31 مايو بدعم من صعود عقود البنزين الآجلة في الولايات المتحدة بعد تلقي دعم من أحدث جهود أوبك الرامية لخفض الصادرات وهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

سبأ
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