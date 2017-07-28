محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجراء 250 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

أنهت جمعية النبراس الصحية اليوم بأمانة العاصمة من إجراء عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات اللاصقة وصرف الأدوية لـ 250 حالة من الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود .



إستهدف مخيم نور العيون الـ195 الذي نفذته في خمسة أيام الجمعية في مجمع الشهيد عبد العزيز عبد الغني بمديرية السبعين بتمويل شركة سبأفون للهاتف النقال، إجراء معاينة وفحوصات مجانية لألف و500 و250 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات اللاصقة وصرف أدوية مجانية لمدة شهرين.



وأوضح مدير عام جمعية النبراس الصحية الدكتور عبد الحق الأشول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العمليات الجراحية المجانية لذوي الدخل المحدود أجريت بإشراف كبار استشاريو طب وجراحة العيون برئاسة الدكتور عبد المغني البراق .



وأشار إلی أن الجمعية تقدم خدمات طبية مجانية من خلال إقامة مخيمات صحية لطب وجراحة العيون في مختلف المحافظات لتخفيف معاناة الناس جراء الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشونها ولم يستطيعوا تحمل تكاليف العلاج.



ولفت الدكتور الأشول إلى أن المخيم يعتبر السابع الذي تنفذه الجمعية بأمانة العاصمة، فيما يجري الإعداد والتحضير لتنفيذ ستة مخيمات أخرى في عدد من المحافظات خلال النصف الثاني من العام الجاري .. مبينا أن الجمعية أجرت 70 ألف عملية جراحية منذ إنشاءها لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات اللاصقة مجانا، إستفاد منها اثنين مليون شخص .



ودعا رجال المال والأعمال إلى التفاعل والإسهام في دعم الأنشطة والمخيمات الطبية المجانية لمكافحة العمى وخاصة أن اليمن يحتاج وفق أحدث دراسة مسحية علمية إلى إجراء ما يقارب 75 ألف عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء سنوياً ينفذ منها فعلياً نحو خمسة آلاف عملية جراحية.

سبأ [28/يوليو/2017]سبأ