ورشة تعريفية حول التوعية بالكوليرا بمحافظة صنعاء [28/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

نُظمت بمحافظة صنعاء اليوم ورشة تعريفية توعوية حول مكافحة الكوليرا، تحت شعار "معاً للقضاء علي وباء الكوليرا " نظمها مكتب التربية بالمحافظة والإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية.



هدفت الورشة إكساب مشرفي الصحة المدرسية في المديريات المستهدفة معارف حول الكوليرا وكيفية الوقاية منه، لتوعية الكوادر التربوية والطلاب.



وفي الإفتتاح أشار مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية عبد الملك السياني وممثل منظمة اليونيسيف عبدالخالق زينه، إلى أهمية الدورة في تعزيز الوعي المجتمعي بكيفية الوقاية من الكوليرا.



فيما أكد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة أمين سنان ومدير الصحة المدرسية بمكتب التربية فائزة العبرات، ضرورة توسيع برامج التوعية في مختلف مديريات المحافظة وإيصال الرسالة التوعوية بأساليب حديثة.



ولفتا إلى أنه سيتم تنفيذ برامج وأنشطة توعوية في مديريات أرحب وهمدان وبني حشيش والحيمة الداخلية وبني مطر وسنحان وبني بهلول ومناخه كمرحلة أولى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتمويل اليونيسيف.



حضر الورشة مدراء مكاتب التربية ورؤساء أقسام الصحة المدرسية بالمديريات المستهدفة.

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