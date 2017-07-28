الإفراج عن 17 أسير من الجيش واللجان الشعبية في أربع عمليات تبادل [28/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

نجحت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى خلال الأسبوع الماضي، من إتمام أربع عمليات تبادل للأسرى عبر وساطات محلية في محافظات لحج ومأرب والجوف.



وأوضحت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم بموجب عمليات التبادل الأفراج عن 17 أسير من الجيش واللجان والشعبية.



فيما يلي أسمائهم:



1- أحمد محمد قاسم القرآني - صنعاء- سنحان.



2- أصيل عبدالسلام محمد الحاج -صنعاء-سنحان .



3- محمد عبدالقادر إسماعيل الكبسي -صنعاء -سنحان.



4-شوقي عبدالرحمن عبدالله عبدالله مسلي -عمران -القفله.



5- ناصر مقبل حسين مقطيب - عمران- القفله.



6- منير محمد على درعان -عمران-القفله .



7-صادق صالح يحيى عسكر -عمران - القفله.



8- أحمد علي محمد صالح شيحان -الجوف-المتون .



9- محمد أحمد هادي حسين مجلي -الجوف-المتون.



10- وجدي سعيد علي عقلان-الجوف-المتون.



11- خميس محمد عوض الباطني -الجوف - المتون.



12- أحمد حمود صالح رشيد المطري - صنعاء - بني مطر.



13- صادق حسن أحمد المولد -حجة -مبين.



14- عارف صالح حزام النقيب -عمران - الأشمور.



15- محمد حمود صالح السريحي -عمران -ريدة.



16- محمد درهم صالح رطاس - عمران- جبل عيال يزيد.



17- إسحاق محمد يوسف الجعدي - أمانة العاصمة - بني الحارث .

سبأ