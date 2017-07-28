تدريب 30 مثقفا مجتمعيا بمديريتي ملحان ومدينة المحويت [28/يوليو/2017] المحويت - سبأ:

تلقى 30 متطوع مجتمعي بمديريتي مدينة المحويت وملحان معارف في دورة تدريبية حول التوعية الوقائية من الكوليرا والاسهالات المائية الحادة.



هدفت الدورة التي اختتمت اليوم ونظمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة سماء اليمن التنموية إكساب المتطوعين المجتمعيين بالمديريتين مهارات الإتصال والعروض التقديمية في التوعية المباشرة للأفراد حول مخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه.



وأوضحت منسقة الدورة ابتسام رزق الصنعاني ومدرب الدورة محمد القزحي، أن المشاركين تلقوا تدريبات نظرية وتطبيقية حول مهارات التوعية والتثقيف الصحي للمجتمعات المحلية.



وأشارا إلى أن المشاركين سيقومون بتوعية مجتمعاتهم بمخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه.

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