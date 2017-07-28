الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة [28/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الـ 24 ساعة القدمة.



وأوضح المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من الصحاري وهضاب محافظات حضرموت وشبوة وأبين والبيضاء ولحج وقد تمتد إلى أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.



ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرق الجبلية والهضاب الداخلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية والتدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان.

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