سول : نصر على سياستنا تجاه بيونغ يانغ للحوار والعقوبات حتى لو ارتكبت استفزازا [28/يوليو/2017] سول - سبأ:

أكدت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية اليوم ، أن حكومة سول ما زالت تصر على سياستها تجاه كوريا الشمالية بفرض العقوبات جنبا إلى جنب مع إجراء الحوار حتى لو ارتكبت استفزازا جديدا مثل إطلاق صاروخ.



وقالت لي يو جين نائبة المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري اليوم ونقلته وكالة انباء /يونهاب/ الكورية ، إن الحكومة ستفرض الضغوط والعقوبات ضد استفزازات كوريا الشمالية، إلا أنها في نفس الوقت ستترك باب الحوار مفتوحا أمامها.



وأكدت على ضرورة الحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية وتحسين العلاقات بين الكوريتين في نفس الوقت من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

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