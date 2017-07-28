ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 12:19:53م
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو السعودي خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة لحرمان الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إجراءات عسكرية مشددة حولت بموجبها وسط مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية للتضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من الصلاة داخل المسجد.
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .
آخر الأخبار:
مؤشر الأسهم اليابانية يهبط في ختام تعاملاته
سول : نصر على سياستنا تجاه بيونغ يانغ للحوار والعقوبات حتى لو ارتكبت استفزازا
إيران تختبر بنجاح صاروخاً حاملاً للأقمار الصناعية
وزيرة الدفاع اليابانية تستقيل من منصبها
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة لحرمان الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى
[28/يوليو/2017] القدس المحتلة - سبأ:
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إجراءات عسكرية مشددة حولت بموجبها وسط مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية للتضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من الصلاة داخل المسجد.

 وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن سلطات الاحتلال أعلنت إجراءات مشددة للتضييق على حرية صلاة المقدسيين بداخل المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة وحرمان الشبان من الصلاة كما أغلقت الأحياء والشوارع المتاخمة لسور المدينة التاريخية في القدس “المنطقة الممتدة من سلوان وحي رأس العامود والصوانة ووادي الجوز والشيخ جراح فضلا عن إغلاق الشارع الرئيسي المحاذي لسور القدس والممتد من باب العامود وشارع السلطان سليمان وباب الساهرة وصولا إلى باب الأسباط”.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية أكثر من 120 مصليا معتكفا بالمسجد الأقصى المبارك وأصابت العشرات منهم بينهم 15 إصابة بأعيرة مطاطية في الرأس إضافة إلى 6 مسعفين خلال اقتحامها الواسع للمسجد الأقصى انطلاقا من باب المغاربة.

 

كما شرعت قوات الاحتلال فور اقتحامها للمسجد الأقصى بإطلاق الاعيرة النارية والمطاطية والقنابل الصوتية الحارقة والارتجاجية والغازية السامة قبل أن تفرض حصارا محكما على المصلى القبلي بهدف إخراج المعتكفين الذين اعتقلت منهم نحو 120 مصليا بينهم اثنان من حراس المسجد.

 وأشارت جمعية المسعفين المقدسيين إلى أن جنود الاحتلال رفضوا دخول المسعفين إلى الأقصى رغم وجود أكثر من حالة خطرة بين المصابين واعتدت عليهم.

 وفي مدينة جنين بالضفة الغربية واستمرارا لإجراءاتها الاستفزازية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا فلسطينيا بعد اقتحامها قريته عانين غرب المدينة ومداهمة منزل ذويه.

 وتواصل قوات الاحتلال حملاتها التهويدية للمدينة المقدسة ومدن الضفة الغربية الأخرى وانتهاكها لحريات أهلها فارضة حالة استنفار عسكرية واسعة لترهيب الفلسطينيين ونشرت قوة عسكرية كبيرة في المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى والمدن الأخرى ونصبت متاريس وسيرت دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في وقت تتحرك فيه الأوساط الشعبية المقدسية لحشد أكبر للرد على هذه الإجراءات وحماية المدن والمقدسات الفلسطينية.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
سول : نصر على سياستنا تجاه بيونغ يانغ للحوار والعقوبات حتى لو ارتكبت استفزازا
إيران تختبر بنجاح صاروخاً حاملاً للأقمار الصناعية
وزيرة الدفاع اليابانية تستقيل من منصبها
الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى فنزويلا
الجيش اللبناني يقصف أوكار الإرهابيين في جرود رأس بعلبك والقاع
بوتين يؤكد ان روسيا سترد على قانون العقوبات الامريكي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى وتعتدي بقوة على المصلين
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى المبارك
بريطانيا واستراليا تحثان الصين على بذل المزيد ازاء تهديد كوريا الشمالية
أكثر من 100 ألف فلسطيني يدخلون المسجد الأقصى بعد رضوخ الاحتلال وفتح باب حطة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء
[28/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والبنية التحتية
[28/يوليو/2017]
أبناء يريم والسدة والنادرة والقفر والرضمة يعلنون جهوزيتهم في مواجهة العدوان
[27/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين استهدفت الطريق العام بمديرية رازح بصعدة
[27/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على منازل ومزارع المواطنين بمأرب
[27/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by