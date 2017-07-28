إيران تختبر بنجاح صاروخاً حاملاً للأقمار الصناعية [28/يوليو/2017] طهران - سبأ:

أطلقت إيران أمس بنجاح صاروخاً حاملاً للأقمار الصناعية وذلك خلال افتتاح قاعدة الإمام الخميني الوطنية الفضائية.



ويستطيع الصاروخ “سيمرغ” حمل ووضع أقمار صناعية تبلغ زنتها 250 كيلو غراما على ارتفاع 500 كيلومتر عن سطح الأرض.



وتعتبر قاعدة الإمام الخميني الفضائية أول قاعدة ثابتة لإطلاق الصواريخ وهي عبارة عن مجمع كبير يشتمل على جميع مراحل الإعداد والإطلاق والسيطرة وتوجيه الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية.



وتعد القاعدة من حيث تقنية التصميم والبناء مطابقة للمواصفات العالمية وهي قادرة في نهاية المطاف على تلبية كل احتياجات البلاد.



وقال الرئيس الايراني حسن روحاني “إن تعزيز قدرة البلاد في العلوم المختلفة يؤدي إلى اقتدار وعزة إيران” مشيرا إلى أن العلوم والتكنولوجيا الفضائية تحظى بأهمية بالغة.



وأضاف روحاني “في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي سنحت الفرصة بأن نستفيد من تجربة الآأخرين ونتمكن عبر إرادة وسعي الخبراء والعلماء الإيرانيين أن يكون لنا مزيد من المنجزات التي ستؤدي إلى التطور الوطني”.

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