الجيش اللبناني يقصف أوكار الإرهابيين في جرود رأس بعلبك والقاع [28/يوليو/2017] بيروت - سبأ:

قصف الجيش اللبناني أوكار الارهابيين في جرود رأس بعلبك والقاع موقعا إصابات مباشرة في صفوفهم.



وذكرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم إن “قذيفتي هاون سقطتا على احد المراكز التابعة للجيش في مرتفع حرف الجرش رأس بعلبك مصدرهما المجموعات الإرهابية المنتشرة في جرود المنطقة فردت قوى الجيش بقصف مصدر إطلاق النيران موقعة إصابات بين الإرهابيين”.



وأشار البيان إلى أن اعتداء الارهابيين لم يؤد لوقوع إصابات في صفوف عناصر الجيش اللبناني.



واستهدف الجيش اللبناني موءخرا مواقع في جرود راس بعلبك تنتشر فيها مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” التكفيري.



وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أعلنت أمس عن التوصل لاتفاق يقضى بوقف إطلاق النار في جرود عرسال اثر العملية العسكرية التي بدأتها المقاومة الوطينة اللبنانية منذ يوم الجمعة الماضي لتطهير الجرود من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة.

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