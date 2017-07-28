طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء [28/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس وفجر اليوم سلسلة من الغارات إستهدفت العاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدف مع الساعات الأولى من اليوم بأربع غارات عنيفة منطقة قاعدة الديلمي الجوية بمديرية بني الحارث وغارتين على إدارة التموين في منطقة عطان ومنطقة الصيانة في مديرية معين.



وأشار المصدر إلى أن القصف أحدث أضراراً بالغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .. لافتا إلى أن طيران العدوان حلق على علو منخفض في سماء العاصمة وفتح حاجز الصوت.



وذكر المصدر أن طيران العدوان إستهدف مساء أمس بغارة قاعدة الديلمي، كما إستهدف بغارتين حديقة 21 سبتمبر .



وأدان المصدر إستمرار تحالف العدوان في إستهداف المنشآت الحيوية، والمناطق الآهلة بالسكان، وإرتكابه أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.

سبأ