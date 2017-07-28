مكتب صناعة أمانة العاصمة يتلف 15 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية [28/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء خلال عشرة أيام ، قرابة 15 طن و 769 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت خلال الفترة من 15 - 26 يوليو الجاري العديد من المخالفات التموينية والغذائية في مديريات الأمانة العشر.



و شملت المخالفات بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتالفة ومخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمي و لا تحمل تاريخ الإنتاج والصلاحية وأخرى سيئة التخزين.



وأشار إلى أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت وحرزت خلال الفترة ذاتها قرابة ألف و123 كرتون أجبان وزبادي وحقين وحليب وطحينة مشكوك في صلاحيتها .. لافتا إلى أنه تم أيضا ضبط وتحريز 110 أكياس دقيق وقمح ممنوع بيعها خاص بمنظمة الاغاثة ، وكذا ضبط



ثمانية أطنان زبادي وحقين .



وأكد الخولاني أنه تم ضبط مطبعة تقوم بطباعة بطاقة البيان لمنتجات غذائية (عسل منوع) تحمل عبارة صنع في ألمانيا وصنع في الهند مع تاريخ الإنتاج والانتهاء مما يعد غش وتضليل وتدليس للمستهلك.



وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية قانونية (الغرامة المالية) حيال ست مخالفات تموينية ، وإحالة 14 قضية ومخالفة إلى نيابة الصناعة والتجارة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، إضافة إلى تحرير محضرين ضبط مخالفة لمنشأتين تجاريتين رفضت السماح للجان وأعاقتها من ممارسة عملية التفتيش وعدم فتح المخازن.

سبأ