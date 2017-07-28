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آخر تحديث: الجمعة، 28 - يوليو - 2017 الساعة 12:19:53م
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو السعودي خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
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الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو السعودي خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
[28/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية.



  وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ / أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى نوع بركان 1 على قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف و أصابت أهدافها مخلفة خسائر كبيرة في القاعدة.



   وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي في هجوم للجيش واللجان الشعبية على التبة البيضاء وسلاطح بمحاذاة نجران، كما استهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء ،وكذا تجمعات لآليات الجيش السعودي في رقابة السديس محققة إصابات مباشرة.. وتم قنص اثنين من المرتزقة شرقي موقع الشبكة.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت بعدد من القذائف وادي المسيال بعسير محققة إصابات مباشرة وفرار للجنود السعوديين، وقنص أثنين من المرتزقة بتبة الخزان قبالة منفذ علب.



وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية صاروخ  زلزال 2 على معسكر المعطن فيما استهدفت المدفعية مواقع الشبكة والفريضة وملحمة  وسقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين.



وحسب المصدر فقد لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرين خلال



إحباط محاولة تسلل في مديرية ذي ناعم محافظة البيضاء ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة العدوان في مديرية الزاهر محققة إصابات مباشرة.



  وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على تبة السفينة في منطقة كهبوب وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرين خلال عملية هجومية على مواقعهم في القرن بمديرية نهم.



   وفي مأرب شن الجيش واللجان الشعبية هجوما على مواقع مرتزقة العدوان في صرواح ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة ، كما شنوا هجوما على مواقع المرتزقة بمديرية المصلوب محافظة الجوف ومصرع وإصابة العديد من المرتزقة ، كما قتل وجرح عدد آخرين في استهداف تجمعهم بصاروخ موجه في سايلة العرضي بمديرية الغيل.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ قاهر-1 الباليستي تجمعات للغزاة والمرتزقة في أطراف مديرية موزع بتعز ، فيما قتل وجرح عدد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه منطقة الشقب في مديرية صبر الموادم.



وفي ميدي استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية  تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة.
سبأ
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