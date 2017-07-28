طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والبنية التحتية [28/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على عدد من المحافظات مستهدفاً البنية التحتية والمنشئات الخدمية خلال الـ24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان استهدف بغارتين الطريق العام بمنطقة بركان في مديرية رازح محافظة صعدة ودمر سيارة وأحدث أضرار مادية في ممتلكات المواطنين، وشن أربع غارات على وادي آل ابوجبارة بمديرية كتاف.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية نهم ، وست غارات على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمأرب ، وسبع غارات على مديريتي حرض و ميدي.



وفي جيزان شن طيران العدوان السعودي ألأمريكي خمس غارات على موقع لحثيرة.

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