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إرشيفية
إطلاق صاروخ زلزال 2 على معسكر المعطن بجيزان
[27/يوليو/2017] جيزان - سبأ :

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال 2 على معسكر المعطن السعودي، فيما استهدفت القوة المدفعية عدد من مواقع الجيش السعودي بجيزان ونجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ زلزال 2 معسكر المعطن بجيزان، محققا إصابة مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت مواقع الشبكة والفريضة وملحمة بجيزان بعدد من قذائف المدفعية وسقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين.

وفي نجران أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لآليات الجيش السعودي في رقابة السديس.


سبأ
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