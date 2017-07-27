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إختتام المؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية بجامعة إب
[27/يوليو/2017] إب - سبأ :

اختتمت بجامعة إب مساء اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية، الذي إستضافته كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة.

تخلل جلسات المؤتمر الذي إستمر يومين بحضور أكثر من 200 متخصصا من مختلف المحافظات وعدد من الباحثين؛ تسليم دروع مؤتمر كارديو إب للجهات تقديرا لدورها في إنجاح المؤتمر.

ومرم رئيس مؤتمر كارديو إب الدكتور أحمد العنسي محافظ إب عبدالواحد صلاح بدرع كارديو إب وكذا تكريم رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب بدرع المؤتمر و عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور عبدالله المطري والدكتور صلاح الشوكي وأمين عام الجامعة وعبدالملك السقاف وممثل شركة إلاخوة فارما الداعمة للمؤتمر.

كما تم تكريم رئيس مؤتمر كارديو إب الدكتور أحمد العنسي بدرع المؤتمر .
وجدد محافظ إب الدكتور عبدالواحد صلاح ترحيبه بالمشاركين في مؤتمر كارديو إب .. مباركا نجاح المؤتمر الذي جسد المعاني والقيم الإنسانية من خلال الرسالة العلمية السامية.

وأكدً دعم قيادة السلطة المحلية لجامعة إب الصرح العلمي الصامد .. مشيرا إلى أن محافظة إب ستظل محافظة السلام والوئام والأمن والإستقرار.

فيما أكد عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور عبدالله المطري، أهمية مخرجات المؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية الذي إنعقاد في إب العاصمة السياحية لليمن.

بدوره أشاد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي بالجهود التي بذلت لإنجاح المؤتمر .. داعياً إلى تضافر الجهود من أجل تأسيس مركز متخصص في مجال القلب والباطنية بمحافظة إب.

وتضمن برنامج اليوم الثاني للمؤتمر الطبي زيارة المشاركين لمرافق كلية الطب والعلوم الصحية ومستشفى جبلة الجامعي.

سبأ
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