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ناطق حكومة الإنقاذ يبارك للشعب والمقاومة في لبنان الانتصارات في جرود عرسال
[27/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

بارك الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام أحمد حامد، الانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة اللبنانية في جرود عرسال، ودحر عناصر الإرهاب التكفيري.

وتوجه وزير الإعلام باحر التهاني والتبريكات إلى الشعب اللبناني الشقيق والمقاومة اللبنانية وقيادتها.. وقال " إننا في حكومة الإنقاذ الوطني نهنئ المقاومة اللبنانية بقيادة السيد حسن نصر الله، ونبارك للبنان الشقيق حكومة وشعبا الانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة ضد عناصر الإرهاب والتكفير في جرود عرسال".

وأعتبر الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تحقق في الجرود من انتصارات يعد تحولا كبيرا واستراتيجيا وتاريخيا، يضاف إلى ما حققته القوات العراقية والسورية في أكثر من ميدان".

وأكد وزير الإعلام أن هذه الانتصارات ضيقت الخناق على الإرهاب التكفيري وجعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة في المنطقة.. مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود والمواقف في مواجهة العناصر الإرهابية.

ولفت إلى أن انعكاسات هذه الانتصارات لن تتوقف عند حدود لبنان بل ستشمل مختلف البلدان التي تتعرض لهذا الإرهاب الداعشي التكفيري.

وعبر وزير الإعلام عن شكره للشعب اللبناني الشقيق ومقاومته وقيادته ..معربا عن تقديره للسيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله على موقفه المسؤول والمتضامن مع الشعب اليمني ومؤازرته في التصدي للعدوان الغاشم.

سبأ
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