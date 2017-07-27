[27/يوليو/2017]
إب - سبأ:
عقد بمحافظة إب اليوم اللقاء التعريفي لمشروع تعزيز التغير السلوكي والأوضاع الصحية لمواجهة الكوليرا للمجتمعات المحلية بمديريتي الظهار وحبيش، تنظمه مؤسسة خديجة للتنمية بدعم منظمة اليونيسيف.
وفي اللقاء أوضح مدير المشروع عبد الرزاق القفلة أن المشروع يعد توعوي يستهدف المتضررين بالمديرتين وخاصة في ظل إرتفاع حالات الإصابة بالمحافظة.
وبين في اللقاء الذي حضره مدير عام مديرية حبيش محمد الشبيبي وأمين عام محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني وأعضاء السلطة المحلية والشركاء من مكتب الصحة وخطباء المساجد ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية، أن المشروع الذي يستمر ثلاثة أشهر يستهدف توعية أكثر من 50 ألف شخص.
وأشار القفلة إلى أنه سيتم في ختام المشروع توزيع أكثر من سبعة آلاف حقيبة نظافة للأسر بالمديريتين مقدمة من اليونيسيف والتوعية بكيفية الوقاية من الكوليرا وكذا طريقة استخدام مادة الكلور في تنقية المياه بالمناطق المستهدفة .
سبأ