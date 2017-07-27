ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 07:52:04م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التعليم العالي
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب .
ممارسات قمعية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حواجز عسكرية داخل محافظة جنين في الضفة الغربية، وواصلت إغلاق حاجز /دوتان/، جنوب بلدة/ يعبد/.
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .
آخر الأخبار:
لقاء تعريفي لمشروع تعزيز التغير السلوكي في مواجهة الكوليرا بإب
مناقشة الأوضاع بمديرية النادرة محافظة إب
بوتين يؤكد ان روسيا سترد على قانون العقوبات الامريكي
إختتام برنامج تدريبي لموظفي إدارة التوعية البيئة بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الأوضاع بمديرية النادرة محافظة إب
[27/يوليو/2017]
إب - سبأ:
 ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع مشائخ وأعيان وممثلو منظمات المجتمع المدني بمديرية النادة، الأوضاع بالمديرية وإحتياجاتها من الخدمات الأساسية .

واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتوحيد الصفوف وتعزيز الأمن والإستقرار وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

وفي اللقاء أكد المحافظ صلاح ضرورة إضطلاع الجميع بمسئولياتهم والعمل على توحيد الجهود لمواجهة العدوان ومخططاته .

وأشار إلى ضرورة رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مختلف الجبهات.

وأشاد المحافظ صلاح بمواقف أبناء مديرية النادرة ودورهم في مختلف المراحل التي مر ويمر بها الوطن.

فيما أكد مشائخ وأعيان مديرية النادرة إستعدادهم رفد الجبهات بالمال والعتاد لمواجهة العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني .

سبأ
  المزيد من (محلي)
لقاء تعريفي لمشروع تعزيز التغير السلوكي في مواجهة الكوليرا بإب
إختتام برنامج تدريبي لموظفي إدارة التوعية البيئة بأمانة العاصمة
رئيس الجمهورية الأسبق يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
مناقشة أنشطة منظمة الهجرة الدولية بالحديدة
استعراض أنشطة صندوق النظافة بمحافظة صنعاء
محافظ صعدة يطلع على حجم الدمار وأوضاع نزلاء إصلاحية قحزة
إتلاف كمية من السجائر المهربة بمحافظة الحديدة
وكيل وزارة الداخلية يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أبناء منطقة مشورة بمديرية ريف إب يؤكدون إستمرار النفير العام
فعالية للتضامن مع الأقصى بكلية التربية بخولان
العدوان السعودي على اليمن
أبناء يريم والسدة والنادرة والقفر والرضمة يعلنون جهوزيتهم في مواجهة العدوان
[27/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين استهدفت الطريق العام بمديرية رازح بصعدة
[27/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على منازل ومزارع المواطنين بمأرب
[27/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف صعدة وحجة ونجران خلال الساعات الماضية
[27/يوليو/2017]
أدباء ومثقفو إب يدينون جريمة إعدام الأسرى بمديرية موزع بتعز
[26/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by