[27/يوليو/2017]
إب - سبأ:
ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع مشائخ وأعيان وممثلو منظمات المجتمع المدني بمديرية النادة، الأوضاع بالمديرية وإحتياجاتها من الخدمات الأساسية .
واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتوحيد الصفوف وتعزيز الأمن والإستقرار وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وفي اللقاء أكد المحافظ صلاح ضرورة إضطلاع الجميع بمسئولياتهم والعمل على توحيد الجهود لمواجهة العدوان ومخططاته .
وأشار إلى ضرورة رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مختلف الجبهات.
وأشاد المحافظ صلاح بمواقف أبناء مديرية النادرة ودورهم في مختلف المراحل التي مر ويمر بها الوطن.
فيما أكد مشائخ وأعيان مديرية النادرة إستعدادهم رفد الجبهات بالمال والعتاد لمواجهة العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني .
سبأ