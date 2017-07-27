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آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 07:52:04م
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  عربي ودولي
بوتين يؤكد ان روسيا سترد على قانون العقوبات الامريكي
[27/يوليو/2017]
سافونلينا - سبأ :
 اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن بلاده ستضطر للرد عند مرحلة ما إذا مضت واشنطن قدما في فرض عقوبات جديدة على روسيا لكنه قال إن الرد سيتوقف على المسودة النهائية لمشروع قانون العقوبات المقترحة.

وقال بوتين في تطرقه إلى هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي، ساولي نينيستي، عقب محادثات ثنائية بينهما في فنلندا، إن العقوبات الأمريكية المقترحة "مثيرة للسخرية بشدة" ومحاولة من واشنطن لحماية مصالحها الجيوسياسية على حساب حلفائها في أوربا.

واضاف إن التحقيقات في اتهامات بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية مجرد عرض من أعراض الهيستريا المتزايدة المناهضة لروسيا في الولايات المتحدة.

يأتي هذا بعد أن صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء لصالح فرض عقوبات جديدة على موسكو وإجبار الرئيس دونالد ترامب على الحصول على إذن النواب قبل تخفيف أي عقوبات على روسيا.

سبأ
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