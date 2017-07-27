محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام برنامج تدريبي لموظفي إدارة التوعية البيئة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

اختتم بأمانة العاصمة اليوم البرنامج التدريبي الاول لموظفي الإدارة العامة للتوعية البيئية تحت شعار "إدارة التخلص من المخلفات الصلبة " بدعم من لجنة الإنقاذ الدولية.



هدف البرنامج في ثلاثة أيام تأهيل وتدريب 21 متدربا على كيفية القدرة بإدارة المخلفات الصلبة، وتعريفهم بالطرق والأساليب الحديثة في التوعية، وتنمية الذات وأساليب الاقناع.



وفي الاختتام أشار وكيل أمانة العاصمة لقطاع البلديات والبيئة المهندس عايض الشميري إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات للإدارات المختلفة بالقطاع والأمانة بصورة عامة .



وأشاد بجهود موظفي التوعية البيئية في التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة .. داعيا موظفو التوعية إلى نقل المهارات التي إكتسبوها في البرنامج إلى الإدارات والجهات الأخرى لتطبيقها عمليا .



ونوه بدعم لجنة الإنقاذ الدولية على تنفذيها للبرامج الخدمية والتنموية في العاصمة صنعاء ، بما يسهم في خدمة المجتمع.



بدوره أشار مدير عام التوعية عبدالحليم السكري إلى أن الدورة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين لجنة الإنقاذ الدولية وأمانة العاصمة لتنفيذ برامج التوعية وتأهيل طاقم العمل الميداني.



وأكد الحرص على تنفيذ آلية التوعية بإدارة المخلفات الصلبة، بما يسهم في نشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة وصيانتها .. مبينا أن الدعم والإهتمام بالبرامج والأنشطة التوعية وتبني برامجها.



من جهته أكد منسق خدمات الصحة والبيئة بلجنة الإنقاذ الدولية خالد عبدالمطلب إستمرار التعاون مع أمانة العاصمة وتقديم الدعم للبرامج الخدمية والتنموية للمجتمع.



حضر الإختتام مدير عام مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش ومدير عام الإعلام عبدالله الفائق .

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ