محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أنشطة منظمة الهجرة الدولية بالحديدة الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم ضم مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جار الله وممثل الصحة بمنظمة الهجرة الدولية في اليمن أصيل خان، أنشطة وتدخلات المنظمة الصحية في المحافظة.



وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بجهود مواجهة انتشار الكوليرا بالمحافظة ودعم المصحة النفسية بالسجن المركزي وتوفير الاحتياجات اللازمة للمرضى من نزلاء السجن.



كما تطرق إلى أهمية وضع آلية لدعم المرافق الصحية بمديريات الزيدية والجراحي والخوخة وتوفير الدعم اللازم لفرع برنامج الملاريا والسل والايدز بالمحافظة لتنفيذ أنشطة مكافحة هذه الأمراض، إضافة دعم الإعلام والتثقيف الصحي لتكثيف أنشطة التوعية والتثقيف.



وأكد الدكتور جار الله ضرورة التدخل من قبل المنظمة والمساعدة في مواجهة وباء الكوليرا بمحافظة الحديدة التي تعاني من ازدياد الإصابات في مختلف مديريات المحافظة.



ولفت إلى أن محافظة الحديدة يتوافد إليها النازحين من المحافظات المجاورة ما يضاعف الأعباء على القطاع الصحي في ظل محدودية الإمكانيات .



فيما استعرض ممثل الصحة الأنشطة التي تنفذها المنظمة في الحديدة خصوصا في السجن المركزي من خلال إعادة تأهيل المركز الصحي في السجن وغيرها من الأنشطة.



حضر الاجتماع مدير برنامج الملاريا بالمحافظة عبدالكريم القديمي ومدير الإعلام والتثقيف الصحي بالمحافظة يحيى الجنيد ومدير الصحة بمنظمة الهجرة بالحديدة الدكتور عبده هادي.

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ