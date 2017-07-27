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محافظ صعدة يطلع على حجم الدمار وأوضاع نزلاء إصلاحية قحزة
[27/يوليو/2017]
صعدة - سبأ:
 اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض وممثلو عدد من المنظمات الدولية بالمحافظة اليوم على حجم الدمار الذي طال السجن المركزي "إصلاحية قحزة " والمرافق التابعة جراء تعرضها لقصف طيران العدوان السعودي الأمريكي.

وتفقد المحافظ عوض ومعه وكيل المحافظة عبدالله القاسي ومدير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالمحافظة " الأوتشا " عبدالرحمن محمد علي ومسئول الصحة باليونيسيف بصعدة وضاح علوان ومندوب مفوضية اللاجئين حيدر فهد، الأضرار التي تعرضت لها الإصلاحية وأهمها الوحدة الصحية والورشة المركزية للتدريب والتأهيل .

كما اطلع محافظ صعدة وممثلو المنظمات الدولية على أوضاع نزلاء ونزيلات الإصلاحية ومقر إعداد التغذية للنزلاء وأوضاع السجناء الأفارقة وإحتياجاتهم.

وأكد المحافظ عوض أهمية تعاون المنظمات الدولية مع السلطة المحلية لوضع المعالجات الإنسانية للإصلاحية ومنها أوضاع الإصلاحية التي دمرت من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي .

ولفت إلى ضرورة إضطلاع المنظمات الدولية بدورها تجاه القضايا الإنسانية ومساندة السلطة المحلية في وضع المعالجات الكفيلة بالآثار التي خلفها العدوان خلال الفترة الماضية .

وأكد محافظ صعدة أهمية تفعيل دور المنظمات الدولية في الجانب الإنساني والعمل على إتاحة الفرصة لمنظمات أخرى قادرة على معالجة الأوضاع الإنسانية .. مبديا استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات في هذا الجانب .

فيما أشار مدير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بصعدة أنه سيتم العمل على تقديم المساعدات الإنسانية وما يحتاجه نزلاء الإصلاحية.

سبأ
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