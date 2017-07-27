محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتلاف كمية من السجائر المهربة بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ:

أتلفت الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمحافظة الحديدة اليوم ألف و111 كرتون من السجائر المهربة التي لا تحمل طابع البندرول تقدر قيمتها بمبلغ 83 مليون ريال .



وخلال الإتلاف أشاد محافظ الحديدة حسن احمد الهيج بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة وفرق الرقابة الميدانية في ضبط عمليات التهريب والحد من أثارها الكارثية على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك.



وشدد على ضرورة تضافر الجهود للحد من التهريب وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المهربين.



فيما أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق زيد مطهر أن المصلحة لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاربة السلع المهربة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لما لذلك من أهمية في حماية موارد الدولة وحماية المستهلكين.



وأشار إلى أن الكمية المهربة من السجائر مجهولة المصدر ولم تخضع للرقابة والمواصفات المطلوبة.. موضحاً أن التهريب يكبد الدولة خسائر كبيرة فضلا عن أضرار البضائع المهربة على صحة المستهلك .



من جهته أشار مدير الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمحافظة الحديدة جميل نايف الشرجبي إلى أن الكمية التي تم إتلافها من السجائر المهربة هي الخامسة منذ بداية العام الجاري بالمحافظة والتي تم ضبطها بالمناطق الأمنية بالمحافظة وذمار وصنعاء .



ونوه بالنتائج التي تحققت في مجال مكافحة السجائر المهربة خلال الفترة الماضية مقارنة من السنوات السابقة.. مؤكدا استمرار بذل الجهود والتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.



حضر الإتلاف مدير أمن المحافظة العميد عبد الحميد المؤيد ومدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بالمصلحة وحيد الكبسي ومدير عام الضرائب بالمحافظة محمد سيف الفقيه ومدير مكتب المالية محمد المنصور ومندوب عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونواب مدير الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين.

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ