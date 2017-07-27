عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى وتعتدي بقوة على المصلين القدس المحتلة - سبأ:

اقتحمت أعداد كبيرة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، المسجد الاقصى المبارك، وشرعت بإطلاق وابل من القنابل الصوتية الحارقة والارتجاجية والغازية السامة على المصلين، في الوقت الذي أعادت فيه إغلاق أبواب المسجد الأقصى.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تحاول قوات الاحتلال قتل الفرحة التي عبر عنها المصلون خلال دخولهم بأكثر من مائة ألف مواطن إلى المسجد المبارك.



وكان المصلون قد أدوا ركعتي شكر لله قبل أن ينتظموا ويؤدوا صلاة العصر برحابه الطاهرة، وما زال التوتر الشديد يسود المسجد الاقصى، وسط نقل عشرات الاصابات بين صفوف المصلين لمعالجتها ميدانياً.

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ