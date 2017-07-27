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وكيل وزارة الداخلية يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
[27/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محفوظ اليوم بمقر الإصلاحية المركزية بصنعاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورر.

ناقش اللقاء بحضور القائم بأعمال رئيس مصلحة السجون العميد ناصر اليزيدي ووكيل المصلحة العميد عبدالله الهادي ومدير الإصلاحية العميد عبدالفتاح الديلمي، آلية تنسيق الجهود لدعم الإصلاحيات والسجون وتوفير إحتياجاتها الأساسية وتحسين أوضاع النزلاء.

وقدم وكيل وزارة الداخلية وقيادة الإصلاحية درع تذكاري لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديرا لجهود اللجنة الدولية ودورها البناء في الإهتمام بالسجون.

إلى ذلك اطلع وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أوضاع نزلاء ونزيلات الإصلاحية المركزية بصنعاء في قسم الأحداث والمصحة والنزيلات، واستمعا إلى شرح عن أوضاعهم الصحية وإحتياجاتهم الضرورية.

وأكدا أنه سيتم النظر في قضاياهم والسعي لإيجاد معالجات لها والعمل على مساعدتهم وتخفيف معاناتهم.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت للإصلاحية المركزية بصنعاء ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات النظافة ضمن البرامج التي تقوم بمنحها للسجون.

حضر اللقاء والزيارة الوكيل المساعد بمصلحة السجون العميد عبدالسلام الضالعي ومدير العلاقات بالمصلحة العقيد عبدالحكيم السيلاني ونائب مدير الإصلاحية العقيد عادل البدري ومشرف الصليب الأحمر اليمني بالإصلاحية جابر رسام.

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