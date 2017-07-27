محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء منطقة مشورة بمديرية ريف إب يؤكدون إستمرار النفير العام إب - سبأ:

أكد أبناء منطقة مشورة بمديرية ريف إب إستمرار النفير العام في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال .



واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة قاسم المساوى، إمعان تحالف العدوان ومرتزقته في إرتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب اليمني والتي لن تزيدهم إلا صمودا وإستبسالا في سبيل العزة والكرامة.



ودعا بيان صادر عن الوقفة كافة أبناء الشعب اليمني إلى مزيد من التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد .



وحيا البيان إنجازات القوة الصاروخية في ردع تحالف العدوان، إزاء ما يرتكبه من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ