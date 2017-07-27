ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 06:31:34م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التعليم العالي
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب .
ممارسات قمعية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حواجز عسكرية داخل محافظة جنين في الضفة الغربية، وواصلت إغلاق حاجز /دوتان/، جنوب بلدة/ يعبد/.
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .
آخر الأخبار:
أبناء منطقة مشورة بمديرية ريف إب يؤكدون إستمرار النفير العام
منافسات بطولة الحباري الثانية للتنس تصل مراحلها النهائية
ااستقالة بيار رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم من ال (يويفا)
فعالية للتضامن مع الأقصى بكلية التربية بخولان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
منافسات بطولة الحباري الثانية للتنس تصل مراحلها النهائية
[27/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 تأهل اللاعبان لطف الذرة ونبيل مزود على مروان الدالي ومحمد هبة إلى الدور النهائي عن فئة الرواد في منافسات بطولة الحباري الثانية المقامة حاليا على ملاعب التنس والإسكواش بصنعاء.

كما تأهل اللاعبان فهمي الورد والحسن الحبيب على حمزة المسمري ومنيع المقالح إلى الدور النهائي لمنافسات البطولة في فئة الكبار.

في حين تأهل إلى نهائي البطولة في فئة الناشئين كلا من اللاعب سهيل الصعيدي على اللاعب عماد الرضا واللاعب أسامة رمضان على اللاعب أحمد عبادل .

وفي فئة المعاقين حركيا ذكور تأهل إلى نهائي البطولة اللاعبين مبروك المحفدي وعصام المسوري على اللاعبين منتصر السادة وجميل الحماطي، فيما صعد إلى نهائي البطولة ضمن فئة المعاقين حركيا إناث اللاعبة عائشة سرور واللاعبة بلقيس الشرجبي.

يذكر أن منافسات البطولة التي ينظمها إتحاد التنس والإسكواش بدعم مجموعة شركات الحاج علي الحباري للتنس، تقام في الفئات "رواد، كبار، ناشئين، براعم، فتيات، معاقين حركيا ذكور، معاقين حركيا إناث ".

سبأ
  المزيد من (رياضة)
ااستقالة بيار رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم من ال (يويفا)
مانشستر سيتي يكتسح ريال مدريد
الشاهري يفوز على الغرافة دمت في بطولة النخبة بذمار
الفيفا يوافق على تغيير جنسية اللاعب جوزو سيمونونفيتش ليمثل منتخب البوسنة
تواصل منافسات بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس بصنعاء
المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
برايتون يضم براون مهاجم تشيلسي في عقد اعارة
في بطولة الشهداء بذمار عامرية رداع يمطر شباك هلال دمت بسباعية
المهاجم المكسيكي تشيتشاريتو ينضم إلى ويستهام يونايتد الإنجليزي رسميًا
السباح البريطاني بيتي يسجل رقما قياسيا عالمياً جديدا في سباحة الصدر
العدوان السعودي على اليمن
أبناء يريم والسدة والنادرة والقفر والرضمة يعلنون جهوزيتهم في مواجهة العدوان
[27/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين استهدفت الطريق العام بمديرية رازح بصعدة
[27/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على منازل ومزارع المواطنين بمأرب
[27/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف صعدة وحجة ونجران خلال الساعات الماضية
[27/يوليو/2017]
أدباء ومثقفو إب يدينون جريمة إعدام الأسرى بمديرية موزع بتعز
[26/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by