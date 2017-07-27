رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منافسات بطولة الحباري الثانية للتنس تصل مراحلها النهائية صنعاء - سبأ:

تأهل اللاعبان لطف الذرة ونبيل مزود على مروان الدالي ومحمد هبة إلى الدور النهائي عن فئة الرواد في منافسات بطولة الحباري الثانية المقامة حاليا على ملاعب التنس والإسكواش بصنعاء.



كما تأهل اللاعبان فهمي الورد والحسن الحبيب على حمزة المسمري ومنيع المقالح إلى الدور النهائي لمنافسات البطولة في فئة الكبار.



في حين تأهل إلى نهائي البطولة في فئة الناشئين كلا من اللاعب سهيل الصعيدي على اللاعب عماد الرضا واللاعب أسامة رمضان على اللاعب أحمد عبادل .



وفي فئة المعاقين حركيا ذكور تأهل إلى نهائي البطولة اللاعبين مبروك المحفدي وعصام المسوري على اللاعبين منتصر السادة وجميل الحماطي، فيما صعد إلى نهائي البطولة ضمن فئة المعاقين حركيا إناث اللاعبة عائشة سرور واللاعبة بلقيس الشرجبي.



يذكر أن منافسات البطولة التي ينظمها إتحاد التنس والإسكواش بدعم مجموعة شركات الحاج علي الحباري للتنس، تقام في الفئات "رواد، كبار، ناشئين، براعم، فتيات، معاقين حركيا ذكور، معاقين حركيا إناث ".

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ