رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ااستقالة بيار رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم من ال (يويفا) روريخ - سبأ :

اعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) اليوم استقالة رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم الموقوف انخيل ماريا بيار،من مناصبه الرفيعة في الفيفا والاتحاد الأوربي للعبة عقب اعتقاله في بلاده اسبانيا الأسبوع الماضي.



وقال الـ (يويفا)، في بيان: "قدم أنخيل ماريا فيلار استقالته الفورية من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الأوربي وكعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد".



وأضاف البيان: "وبناء على الاستقالة، فإن فيلار لن يكون له أي دور أو عمل رسمي في مؤسستنا".



وأكد الاتحاد الأوربي لكرة القدم أن رئيسه، الكسندر تشيفرين، قبل استقالة فيلار ووجه إليه الشكر على ما قدمه من خدمات للكرة الأوروبية طوال سنوات عمله.



وقال الاتحاد القاري: "وبالنظر إلى الإجراءات القضائية الجارية في إسبانيا، فإننا لن نعلق أكثر من ذلك على هذه القضية".



واحتجز أنخيل ماريا فيلار، وابنه جوركا، إضافة إلى مسؤولين اثنين آخرين، في اتحاد كرة القدم، يوم 18 يوليو/تموز الجاري، بسبب مزاعم تتعلق بالاختلاس وتزوير وثائق.



ونفى فيلار، لاعب فريق اتليتيك بيلباو والمنتخب الإسباني سابقا، كل الاتهامات.



وترأس فيلار الاتحاد الإسباني لمدة 29 عاما، وبعد إيقافه مؤخرا، اختار الاتحاد، خوان لويس لاريا، رئيسا مؤقتا له.

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ